Sportnews.eu - Flavio Briatore manager di Alpine per costruire un team forte e vincente: gli obiettivi dell’imprenditore

Tra le novità del mondiale 2025 di Formula 1 c’è anche il grande ritorno diin forza alla francese: il suo obiettivo.Sono tante le novità introdotte nel mondiale 2025 di Formula 1, tra queste non è passato inosservato il rientro nel Circus, che in passato ha reso leggendario ilBenetton. Dopo diversi anni di assenza,ha deciso di tornare in veste dinelfrancese, una scuderia giovane e che necessita di una spinta per poter emergere e migliorare.nel(Sportnews.eu)Arrivato pochi mesi fa, il nuovosta stravolgendo la visione di, e non poteva fare altrimenti. Uno come lui, di certo non si abbassa a eseguire gli ordini, ma li detta, cercando di lasciare un segno tangibile, proprio come fece negli anni Novanta.