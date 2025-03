Fiumicino, continua la rimozione dei cassonetti per gli abiti usati

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 marzo 2025 – L’Amministrazione Comunale sta facendo ultimare ladeiper la raccolta deglie la bonifica delle aree precedentemente occupate. In attesa della sistemazione dei nuovi contenitori e dell’affidamento del servizio, i cittadini potrannore a smaltire gli indumenti presso l’Isola Ecologica di via del Pesce Luna 315, dal lunedì al sabato, dalle 15:00 alle 18:00, a partire da lunedì 17 marzo, con un limite massimo di 1 sacco da 110 litri per conferimento.” Comunicheremo al più presto le nuove modalità non appena sarà affidato il servizio”, ha dichiarato l’Assessore al Ciclo Integrato dei Rifiuti, Stefano Costa.L’Amministrazione invita i cittadini a collaborare per mantenere il decoro urbano e a rispettare le nuove disposizioni temporanee, evitando l’abbandono di rifiuti in strada.