Firenze, inaugurata la mostra d’arte contro la violenza di genere

, 13 marzo 2025 – A Palazzo Bastogi, in via Cavour 18, fino al 21 marzo (con il seguente orario: da lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00) saràla collettiva di arte contemporanea “Amare è un’altra cosa”, promossa dall’associazione Art Decò, dove il tema centrale è ladi. Le opere esposte sono realizzate con varie tecniche, come la pittura, la scultura, la fotografia e l’arte del riciclo il cui filo conduttore è lo stesso: “raccontare per immagini e denunciare una piaga che nel 2025 è ancora lontana dal considerarsi debellata, che sia brutalità psicologica, fisica o sessuale” afferma l’Associazione culturale Art-Eco. “Questa iniziativa, promossa dall’associazione culturale Art-Eco, rappresenta un fondamentale strumento di riflessione e sensibilizzazione sul tema delladi– ha detto Marco Casucci vicepresidente del Consiglio regionale - una problematica che continua a minare il tessuto della nostra società.