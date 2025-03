Sport.periodicodaily.com - Fiorentina Vs Juventus: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I viola devono ritrovare slancio per non compromettere la corsa all’Europa, mentre I bianconeri devono assolutamente mantenere il quarto posto.Vssi giocherà domenica 16 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Delicata la situazione dei viola che sembrano essersi smarriti dopo un periodo in cui erano lanciatissimi verso l’Europa. La squadra di Palladino ha raccolto soltanto una vittoria nelle ultime sei partite ufficiali, a fronte di cinque sconfitte, tra campionato e Conference League, Il.che l’ha fatta scivolare all’ottavo posto, a meno sette dal quarto, e dunque urge un riscatto.Anche I bianconeri non se la passano meglio.