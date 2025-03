Lanazione.it - Fiorentina-Panathinaikos: tifosi greci invadono il centro. Diversi senza biglietto

Firenze, 13 marzo 2025 - Sono arrivati alla spicciolata. Sono tanti, probabilmente troppi. Idelsono sbarcati a Firenze nelle scorse ore,di loro non sono in possesso deld'accesso allo stadio. Al 'Franchi' potranno entrare in circa 1.200, pochi di più. A Firenze sono arrivati invece in 2.000. Complice chiaramente la bellezza della città da visitare a prescindere dalla partita. Stamani insi è visto qualcuno, anche se il grosso del contingente ellenico si muoverà da piazza Indipendenza, dove è sistemato il meeting point per iospiti. Da lì saranno poi trasferiti allo stadio con una serie di apposite navette. Chi ha scelto di muoversi da solo ha visitato ilin mattinata, sfruttando anche una finestra di bel tempo. Nessun momento di tensione,colorati di bianco e verde e tutto è scivolato via bene.