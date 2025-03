Sololaroma.it - Fiorentina-Panathinaikos Streaming Gratis, Palladino di rimonta: la Diretta Live del match

Leggi su Sololaroma.it

Pronto a chiudersi il quadro degli ottavi di finale delle competizioni europee, con un giovedì 13 marzo dedicato alle sfide di ritorno di Europa e Conference League. Concentrazione massima sulla Roma, impegnata a Bilbao contro l’Athletic, ma dopo la Lazio con il Viktoria Plzen anche un’altra italiana in campo, la. Al Franchi, alle 21:00, calcio d’inizio della sfida contro il, avversario che ben si è comportato all’andata e che costringe la banda dialladopo il 3-2 maturato in Grecia.Squadra Viola che sta vivendo più stagioni nella stessa, picchi di rendimento e gioia immensa alternati a periodi neri in cui i risultati non arrivano. Ultimamente il mood generale è orientato al secondo scenario, per unache, dopo il roboante 3-0 interno rifilato all’Inter, ha fatto registrare 4 sconfitte su 5 partite giocate, con la sola vittoria sul Lecce a spezzare il tutto.