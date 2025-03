Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Panathinaikos, la notte della verità. Probabili formazioni e tv

Firenze, 13 marzo 2025 – Dentro o fuori: laè obbligata a vincere con due gol di scarto contro i greci delper continuare il cammino in Europa e non compromettere la stagione. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, la Conference League è l’obiettivo centralesquadra di Palladino giunta a un bivio anche in campionato, visto che domenica 16 ci sarà la sfida alla Juventus a sua volta fondamentale per il cammino verso l’Europa nel prossimo anno. Ovviamente, però, bisogna pensare a una cosa alla volta: stasera (ore 21, diretta tv su Sky Sport) per accedere ai quarti di finale di Conference League ladeve ribaltare il 3-2 dell’andata, riscattando anche una prestazione deludente (soprattutto nel secondo tempo), anche se stasera quello che conta è il risultato.