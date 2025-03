Juventusnews24.com - Fiorentina Panathinaikos 3-1, ancora Kean: la Viola ribalta il risultato dell’andata e vola ai quarti di finale

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews243-1: il resoconto della sfida di Conference League che vede lavincere e andare aidiDopo la sconfitta all’andata, dove era andato in gol l’ex Juve Fagioli, lariesce are il punteggio e batte ilper 3-1 grazie anche alla rete di Moise.La qualificazione aidella competizione fa sorridere anche i bianconeri in quanto l’Italia va avanti nel ranking e si avvicina alla Spagna per la conquista del quinto posto in Champions League. Leggi su Juventusnews24.com