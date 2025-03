Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Tuttosport avverte i tifosi: «Nel caso in cui arrivasse una nuova debacle…». Lo scenario

di RedazionentusNews24bianconeri in vista della sfida di domenica: «Nelin cuiunadebacle.». LoNon è certamente una settimana semplice quella che sta attraversando lache, dopo la pesantissima sconfitta interna di domenica scorsa allo Stadium contro l’Atalanta, sta preparando in questi giorni la trasferta di Firenze.oggi in edicola ha avvertito ibianconeri. Nelin cui contro ladovesse arrivare un’altra debacle a quel punto la dirigenza potrebbe anche optare per la decisione drastica: esonero a stagione in corso di Thiago Motta.Leggi suntusnews24.com