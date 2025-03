Inter-news.it - Fiorentina avanti in Conference League! Rimonta sul Panathinaikos

Leggi su Inter-news.it

Lavince contro ilcon il risultato di 3-1.sui greci e qualificazione ai quarti di finale di. QUALIFICAZIONE – Lavince contro ilcon il risultato di 3-1 elo svantaggio maturato una settimana fa in Grecia. La squadra avversaria si era portata a casa l’andata grazie al 3-2 finale, ma non è bastato per resistere anche all’Artemio Franchi. La viola reagisce e lo fa con rabbia fin dai primi minuti. Sblocca Rolando Mandragora al minuto 12 e raddoppia subito dopo Albert Gudmundsson. Al 24? il calciatore islandese si invola in solitaria e calciando di sinistro trova una deviazione che lo aiuta a spiazzare il portiere. Moise Kean infine chiude i conti, o almeno ci prova nel secondo tempo. Al 75? a tu per tu con l’ex Dragowski non sbaglia.