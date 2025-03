Ilrestodelcarlino.it - Finto disabile con un piccone nascosto in auto

La Polizia ha proceduto al controllo di un’vettura sospetta nei pressi di via Flaminia, con a bordo due individui. Fermati per un controllo i due erano particolarmente agitati e ciò destava ulteriori sospetti ai poliziotti. Il conducente in particolar modo, di origine rumena di circa 40 anni, non residente in città, era gravato da numerosi precedenti penali per truffa. Gli operatori decidevano di estendere il controllo anche al veicolo ed all’interno rinvenivano un cartello con una stampa che riportava la dicitura di un fantomatico certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili, con il quale si invitava al rilascio di un’offerta per l’apertura di un centro internazionale per bambini poveri. Non solo, all’interno del bagagliaio veniva rinvenuto occultato un manico di undella lunghezza di quasi un metro.