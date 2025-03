Formiche.net - Finisce l’austerità di Schaeuble. Sulla difesa nasce il governo Merz

il nuovo esecutivo tedesco, in netta discontinuità con le politiche di bilancio dell’era Merkel e. Al Bundestag inizia il dibattito per togliere il freno al debito e aprire anche la strada al piano di riarmo europeo, ma alcuni partiti fanno ricorso alla coste costituzionale. I Verdi non vogliono sostenere il pacchetto di debito per lapianificato da Cdu/Csu e Spd. L’obiettivo del ricorso alla Corte è quello di eliminare il processo legislativo dall’ordine del giorno e fare rete con altri partiti rimasti fuori dai giochi. Nel mezzo la difficoltà con cui il cancelliere in pectore deve gestire una fase complessa, in cui non c’è ancora il nuovoné la nuova ipotetica maggioranza, ma si stanno prendendo decisioni strategiche per il futuro della Germania.