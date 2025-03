Notizieaudaci.it - Finge gravidanza per sfuggire a marito violento a Jesi: indagato per maltrattamenti

Leggi su Notizieaudaci.it

La 22enne ha raccontato ai medicie vessazioni Sfugge alcon la scusa di farsi visitare per una sospetta, poi confida due anni difisici e psichici ai sanitari del Pronto Soccorso di(Ancona). Per la ragazza, una 22ennena, si è messa in moto la rete di protezione del codice rosso; nei confronti del compagno, 24enne cittadino tunisino, la Polizia Giudiziaria del Commissariato diha eseguito un’ordinanza emessa dal Gip di Ancona di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi alla vittima. Divieto di avvicinarsi alla vittima e braccialetto elettronicoL’uomo è statoper il reato diin famiglia; non avendo dato il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico, pertanto, nei suoi confronti è stata applicata l’ulteriore misura cautelare del divieto di dimora in ogni comune della provincia di Ancona.