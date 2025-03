Lapresse.it - Fine vita, in Toscana passa la legge: respinto il ricorso del Centrodestra

Leggi su Lapresse.it

Il Collegio di Garanzia Statutaria ha confermato la piena conformità dellasulallo Statuto regionale, respingendo ilpresentato dal. Questoggio fondamentale attesta la validità del lavoro svolto dalla III Commissione e dal Consiglio Regionale della. Lo comunica, tramite un post su Facebook, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della. “Ora le Aziende Sanitarie Locali – spiega Antonio Mazzeo – potranno procedere alla costituzione delle commissioni previste dalla, garantendo un percorso chiaro e rispettoso per chi ne ha diritto”. Mazzeo, rivolge un sentito ringraziamento al presidente della III Commissione, Enrico Sostegni, per il prezioso lavoro svolto, e agli uffici del Consiglio regionale per il supporto tecnico e giuridico che ha reso possibile questo importante risultato.