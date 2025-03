Ilgiorno.it - Film documentario sulla lotta non violenta al clima impazzito

Stasera e domani alle 21.15, al Movie Studio (in via Gandhi 10), sarà proiettato il“Come se non ci fosse un domani“, storia di una resistenza civile nonper ottenere misure di contrasto al collassotico. Ilche racconta il movimento “Ultima Generazione“, gruppo di attivisti impegnati in una campagna di disobbedienza civile noncon iniziative spettacolari e controverse come blocchi stradali e imbrattamenti di palazzi e opere d’arte.