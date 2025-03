Anteprima24.it - Fiera di San Giuseppe, domenica 16 marzo l’inaugurazione

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento Clemente Mastella16, alle ore 10,00. inaugurerà l’edizione 2025 della tradizionaledi San. L’appuntamento è in programma da16 a mercoledì 19(apertura alle ore 09,30 e chiusura alle 22,00) nell’area dello Stadio Vigorito (lato distinti). Sarà prevista un’area food e oltre duecento stand nei settori delle piante, dell’arredo giardini, termocamini, arredo caldaie, macchine agricole, ferramenta, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, prodotti alimentari di coltura biologica, articoli per la casa e fauna. Nella giornata di sabato il Comune di Benevento, in collaborazione con Archeoclub, ha organizzato, alle ore 16,00 presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V, un convegno dal titolo ‘Fiere di Benevento, storia e prospettive’.