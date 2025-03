Feuromed a Napoli via alla terza edizione Tema | alla ricerca di un modello mediterraneo per l’IA

Leggi su Ildenaro.it

Da oggi a sabato 15 marzo, nel centro congressi dell’Università degli studi diFederico II, in via Partenope 36, si terrà ladel Festival Eurodell’Economia che quest’anno avrà comeprincipale ladi unper l’Intelligenza Artificiale. L’evento, promosso dal quotidiano l’Altravoce in collaborazione con il Parlamento europeo, la Commissione europea e con il patrocinio del Comune die della Regione Campania, prevede dieci sessionitiche su comepossa essere governata per favorire innovazione e sviluppo economico. Questo pomeriggio, dalle 15, dopo l’intervento di apertura del direttore editoriale di Altravoce Alessandro Barbano, sono previsti i saluti istituzionali di: Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi diFederico II; Gaetano Manfredi, sindaco di; Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali; Gennaro Annunziata, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di