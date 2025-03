Leccotoday.it - Festa del Cioccolato di Lecco - annullata

Leggi su Leccotoday.it

Salta ladeldi. Come fatto sapere da Confesercenti, “con molto rammarico siamo purtroppo giunti alla conclusione di dover annullare la manizione in oggetto. Il maltempo previsto per il fine settimana, con anche allerta meteo gialla, non ci permetterebbe di lavorare.