Anteprima24.it - Ferrovia Valle Caudina, Matera: “Eav e Pd prendono in giro i cittadini. E Mastella resta a guardare”

Tempo di lettura: 3 minuti“Come rappresentante del Sannio, mi trovo costretto a esprimere la mia profonda indignazione per l’ennesima dimostrazione di superficialità e mancanza di rispetto nei confronti del nostro territorio. L’inaugurazione della rinnovata stazione di Benevento Appia, avvenuta qualche giorno fa alla presenza del presidente dell’EAV Umberto De Gregorio e del sindaco Clemente, rappresenta l’ultima di una serie di passerelle politiche prive di sostanza”. Lo fa presente in una nota alla stampa il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico, anche Presidente provinciale della dimensione sannita del partito “È inaccettabile che – prosegue– dopo oltre quattro anni di chiusura della trattaria Napoli-Benevento via, si celebri l’apertura di una stazione che rimarrà inutilizzata fino a data da destinarsi.