Sportnews.eu - Ferrari, Leclerc guada alla stagione con fiducia, ma Hamilton spaventa: “È una leggenda, c’è più attenzione su di lui”

In attesa della prima gara del mondiale di Formula 1, il pilotaCharlesparla del suo compagno di squadra.La Formula 1 sta per tornare, per una nuova intensa, ricca di novità e con almeno quattro team in gara per il titolo. Se quest’anno la McLaren sembra essere la squadra favorita per il titolo, al seguito troviamo Red Bull,e Mercedes. Tutte scuderie velocissime e forti, che fanno fede non solo su vetture affidabili e all’avanguardia, ma anche su piloti eccezionali.La coppia d’oro della(Sportnews.eu)Tra i piloti sicuramente eccezionali, protagonisti del mondiale da diversi anni, troviamo Charles, pupillo della scuderia, che quest’anno deve fare i conti non solo con gli avversari degli altri team, ma anche con il suo compagno di box, ilrio Lewis, presenza onnipresente e che rischia di mettere sotto pressione e di scatenare una certa rivalità interna.