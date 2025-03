Ilrestodelcarlino.it - Fermo, ascensore per il Girfalco: c’è il cantiere in via Mazzini

, 13 marzo 2025 – Sarà più vicino e accessibile il piazzale del, un luogo magico amato da tutti i fermani. Mentre proseguono i lavori, iniziati a novembre, per la sistemazione del parco, da ieri ilha preso il via anche in via. Per eseguire l’intero lavorosi era aggiudicata un bando regionale ed il relativo finanziamento di un milione e 333 mila euro, bando cui sono risultati vincitori pochi Comuni delle Marche. Il costo dell’intervento è di un milione e 675 mila euro: le risorse regionali ne copriranno appunto il 80 per cento. Mentre ditta e operai della ditta Mannocchi Luigino srl di Montalto delle Marche, che si è aggiudicata i lavori, diretti dall’ingegner Giorgio Del Brutto e responsabile del procedimento l’ingegner Francesco Orsini, entrambi del Comune di, stanno continuando l’opera avviata 4 mesi fa alnei pressi del Duomo, da questa mattina accantieramento con uomini e mezzi della stessa ditta nel punto di viadove sono state avviate le operazioni con cui realizzare la galleria d’ingresso per l’impianto meccanizzato interrato che collegherà fino alla zona del Duomo.