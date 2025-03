Ilrestodelcarlino.it - Fermana di rincorsa per l’obiettivo playout

Si lavora a testa bassa, a porte chiuse e con grande intensità. Non può fare altro ladel nuovo corso di Mirko Savini, terzo tecnico stagionale dopo Bolzan e Brini. Per luiè tentare l’operazione salvezza. Non chiamiamola miracolo, quell’appellativo lasciamolo per le cose più importanti del calcio, ma senza dubbio impresa sportiva. Altro non potrebbe essere visti i sei punti da recuperare su un lanciatissimo Notaresco per agguantare quanto meno i play-out, per la salvezza diretta risulta anche quasi impossibile fare calcoli. Per compiere l’impresa serve però conoscere bene la squadra in ogni suo aspetto, riempire le gambe dei giocatori di benzina e anche la mente di quella fiducia che sembra assolutamente persa. Per farlo ieri si è proceduto ad una doppia seduta di allenamento per lavorare sulle gambe ma anche in mezzo al campo: oggi è previsto un singolo allenamento mentre venerdì sotto ancora con una doppia seduta.