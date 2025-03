Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Saman Abbas, il fratello in Aula: “La buca scavata dai cugini e lo zio. A casa? Mia madre non poteva parlare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Secondo Ali Heider, ildi, a scavare la fossa per la 18enne uccisa a Novellara (Reggio Emilia) sono stati tutti i tre gli impatati, zio e. Dopo la scomparsa della sorella, ha testimoniato nel corso del processo d’appello a carico del padre e dellaa Bologna, “ho chiesto diverse volte aiIkram e Nomanhulaq e allo zio Danish dov’era mia sorella, ma ogni volta che iniziavo a piangere mi dicevano di stare zitto” finché una volta “mi hanno risposto che non me lono dire, ma che non mi dovevo preoccupare perché là dov’era stava bene, che era in paradiso”. In primo grado sono stati condannati all’ergastolo i genitori die lo zio Danish Hasnain a 14 anni.“Ale decisioni importanti le prendeva il papà e si confrontava con altri uomini della famiglia”, ha detto ancora Heider.