Laprimapagina.it - FEGE 2025: A Terni il festival che educa i giovani all’informazione di qualità

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 27 al 30 marzo,ospiterà ildi Editoria e Giornalismo Emergente (), un evento di grande rilievo culturale e formativo che si propone di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’informazione di. Fortemente voluto da Sauro Pellerucci, ilrappresenta un’occasione unica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, offrendo loro strumenti per sviluppare uno sguardo critico sul giornalismo e sulla comunicazione.Un’esperienza immersiva nel mondo dell’informazioneSotto la direzione artistica di Piero Muscari,si conferma come un punto di riferimento per la formazione e il dibattito culturale. L’evento, giunto alla settima edizione, si distingue per il suo approccio innovativo e per il coinvolgimento attivo degli studenti, che potranno partecipare a incontri con grandi firme del giornalismo, laboratori e talk su temi di stringente attualità.