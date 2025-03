Oasport.it - Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale domani a La Thuile se…Le (difficili) combinazioni

Dopo la disputa del primo superG di Laè davvero ad un passo dalla conquista delladeldi sci alpino 2024-2025: l’azzurra vanta ora 332 punti di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, quando mancano appena 5 gare alla conclusione della stagione.L’aritmetica conquista potrebbe arrivare già nella tappa di La, in Italia, dato che, venerdì 14 marzo, si dovrebbe disputare il secondo dei due superG previsti, in programma alle ore 11.00: l’azzurra deve guadagnare 68 punti nei confronti dell’elvetica.Per farlol’azzurra avrà duea proprio favore: dovràre e sperare che Gut-Behrami non arrivi tra le prime sette, oppure arrivare seconda e sperare che Gut-Behrami non arrivi tra le prime diciotto. In tutti gli altri casi il discorso verrebbe rinviato di qualche giorno.