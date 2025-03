Ilrestodelcarlino.it - Fd’I contro il nuovo centro islamico: "Il sindaco spieghi pubblicamente"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fratelli d’Italia contesta l’operazione di ristrutturazione di un capannone a Casalgrande di proprietà dell’associazione islamica culturale ‘El Nour’. In via Statale ilda tempo è già presente, mentre iledificio è situato sempre nella stessa via. Non sono mancate le lamentele dei cittadini per il futuro ‘trasferimento’. IlGiuseppe Daviddi al nostro giornale aveva sottolineato che ‘El Nour’ ha acquistato l’immobile, ma "il termine moschea è improprio: tutto è regolare". Luca Tamagnini, presidente del circolo Fdi di Casalgrande, in una nota critica le scelte dell’amministrazione: "Lascia l’amaro in bocca la risposta delDaviddi in merito alla realizzazione delculturale. Forte del consenso elettorale, sembra ormai dimenticare l’impegno preso con i cittadini: rappresentare tutti senza distinzioni politiche.