Fd’I chiede sostegni alle imprese Aragona | La Regione riduca l’Irap

"Laaiuti la montagna: ridurreper le attività e le, promuovere un nuovo bando analogo a quello precedente con l’obiettivo di continuare a sostenere lee le attività professionali operanti nel territorio montano dell’Emilia-Romagna". È quantoAlessandro, Consigliere regionale di FdI, che con una risoluzione impegna la Giunta regionale a promuovere il nuovo bando per l’erogazione di contributi sotto forma di credito d’imposta per sostenere le aziende della montagna. "Chiediamo che sia garantita la massima diffusione e piena accessibilità al bando - prosegue- coinvolgendo le associazioni di categoria e gli enti locali al fine di informare efficacemente i potenziali beneficiari. Inoltre non deve essere dimenticato un costante monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostegnoattività e valutare eventuali miglioramentifuture iniziative con adeguato incentivo economico".