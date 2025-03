Ilnapolista.it - Farioli uomo copertina dell’Ajax, il tecnico “dal curriculum leggero” sta facendo ricredere gli scettici

Francescostarinascere l’Ajax, che lo scorso anno era sprofondato in un buco nero da cui sembrava difficile uscire. L’ex allenatore del Nizza questa sera si ritroverà davanti il Francoforte in Europa League e dovrà cercare di rimontare, in trasferta, il 2-1 dell’andata subito.Se l’Ajax sta tornando tra le grandi, è merito diL’Equipe scrive:L’Ajax si sta finalmente riprendendo e deve ringraziare Francesco. Capolista in Eredivisie, il club può congratularsi con se stesso su una cosa: aver affidato la panchina al 35enne italiano. I dirigenti lo hanno strappato al Nizza lo scorso maggio, convinti che fosse il profilo ideale. Ambito da molte squadre europee,ha scelto di assumersi le responsabilità di una squadra in una crisi sportiva senza precedenti.