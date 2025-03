Ilrestodelcarlino.it - Faried straripante, poi finisce la benzina. Winston ingabbiato, prova sbiadita di Vitali

Jaylen BARFORD (26 minuti, 1/6 da 2, 2/4 da 3, 4/4 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 2 recuperate, 2 assist, 12 punti) Alti e bassi, punge in diverse occasioni ed è una spina nel fianco per la difesa avversaria. Gli manca, nell’occasione, la continuità. Voto 6.5 Cassius(24 minuti, 3/6 da 2, 0/4 da 3, 3/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, 1 recuperata, 3 assist, 9 punti) Subisce particolari attenzioni, come era prevedibile dalla difesa ospite, ma fatica a trovare il ritmo gara e sui di essa incide relativamente. Voto 5 Mouhamed FAYE (15 minuti, 5/8 da 2, 7 rimbalzi, 1 persa, 10 punti) Sotto i tabelloni si fa valere e vince i suoi personali duelli coi lunghi avversari, trovando anche buoni canestri da rimbalzo offensivo. Voto 6.5 Stephane GOMBAULD (13 minuti, 1/2 da 2, 0/1 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 2 punti) Gara di ordine, senza troppe sbavature ma priva di acuti.