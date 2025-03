Abruzzo24ore.tv - Famiglia abruzzese rischia la vita: intossicata da monossido di carbonio, trasferita d'urgenza

Pescara - Unadi quattro persone in Abruzzo è stata gravementedaldia causa di un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento domestico; trasferiti d'a Roma per cure specialistiche. Nella serata del 12 marzo 2025, unacomposta da padre, madre e due figli è stata vittima di una grave intossicazione dadinella loro abitazione in un piccolo comune dell'Abruzzo. La causa dell'incidente è stata attribuita a un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento domestico, che ha provocato la dispersione del pericoloso gas nell'ambiente. I sintomi dell'intossicazione dadipossono includere nausea, debolezza, vertigini, cefalea e disturbi visivi. In casi più gravi, l'esposizione può portare a coma, convulsioni e persino alla morte.