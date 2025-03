Lanazione.it - Faccia a faccia col ladro in giardino. Castellina, cresce la paura per i furti

Prato, 13 marzo 2025 – E’ andata inper buttare la spazzatura, come fa ogni sera, e si è ritrovatacon due ladri incappucciati. L’inquietante episodio è avvenuto martedì, intorno all’ora di cena, in una villetta in via della Torretta alla. I ladri, una volta scoperti, sono scappati attraverso i campi. Ma le segnalazioni alle forze dell’ordine non si sono fermate a questo singolo episodio: poco dopo è arrivata un’altra richiesta di intervento da un residente nella zona di Filettole: “Ci sono due uomini, vestiti di scuro, che stavano attraversando il mio”, ha detto impietrito. Probabilmente erano gli stessi che erano appena scappati dalla casa in via della Torretta. La settimana precedente, altri due residenti di via del Palco hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare di aver trovato la casa – al rientro dalle vacanze – messa a soqquadro.