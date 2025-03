Superguidatv.it - Fabrizio Paterlini, intervista al pianista alla vigilia dell’uscita dell’album ATTITUDE: “Sapere che Chris Evans apprezza la mia musica è incredibile“

Leggi su Superguidatv.it

Il 21 marzo esce in digitale ““, il nuovo album di cover grunge di, uno dei pianisti italiani più conosciuti eti a livello internazionale che continua a sorprendere con la suaemozionante e senza tempo. “” è un viaggio attraverso i più grandi capolavori dellagrunge, un album di cover che rende omaggio all’intensità eprofondità di band leggendarie come Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains, senza tralasciare l’eleganza e la forza di artisti italiani come Marlene Kuntz, Verdena ed Elisa., presenta il nuovo albumCon oltre 15 anni di carriera e tour che lo hanno portato a esibirsi in tutto il mondo, dagli Stati UnitiCina (quest’ultima nell’ottobre 2024),ha costruito una solida fama confermata dai 2 milioni 500 mila ascoltatori mensili su Spotify, una cifra enorme per un, che lo colloca nell’Olimpo insieme a compositori come Ludovico Einaudi e ÓlafurArnalds.