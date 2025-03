Oasport.it - F1, Oscar Piastri getta acqua sul fuoco: “Noi favoriti? Vedo 4 team molto vicini. Sul rinnovo di contratto…”

Leggi su Oasport.it

Con la conferenza stampa odierna ha preso il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne ci attende un weekend che racchiuderà in sé spunti di interesse ed emozioni a non finire, senza dimenticare i primi punti in palio.Nel caso disi apre un appuntamento davvero particolare. Il padrone di casa per eccellenza (è nativo proprio di Melbourne) dà il via ad una annata dalle aspettative altissime e lo fa con una McLaren che, per il momento, è additata da tutti come grande favorita per il titolo. Non solo, per il classe 2001 è arrivato anche un importantepluriennale con ildi Woking. In poche parole, niente di meglio per l’australiano.“Avevo già un contratto per il prossimo anno e quello successivo, ma ho vissuto tutto questo come una progressione naturale arrivare ad un contratto di più anni.