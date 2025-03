F1 | nuovo trailer del film con Brad Pitt!

Leggi su Cinefilos.it

F1:delcon!Warner Bros. ha pubblicato undi F1, il prossimodedicato alla Formula Uno conche uscirà nei cinema il 26 giugno.è il protagonista delnei panni di Sonny Hayes, un pilota di Formula Uno in pensione che ha subito un terribile incidente in passato. Viene convinto a tornare dalla pensione e ad allenare un prodigio esordiente, interpretato da Damson Idris, per la gara Apex Grand Prix.Il cast comprende anche la candidata all’Oscar® Kerry Condon, il vincitore dell’Oscar® Javier Bardem, il vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia.John Kosinski (regista di Top Gun: Maverick) dirige e produce ilinsieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimers,, Dede Gardner e Jeremy Kleiner per la Plan B Entertainment e Lewis Hamilton con la sua Dawn Apollos.