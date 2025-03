Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Eccitante iniziare con la Ferrari, penso solo a lavorare perché cosa mi serve”

Leggi su Oasport.it

si è presentato con tanti sorrisi in conferenza stampa a Melbourne, sede del primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il sette-volte iridato ha dato il via alla sua nuova avventura, vestendo i colori della, scuderia che l’ha sempre affascinato.ha avuto modo di prendere contatto con il team di Maranello e il Reparto Corse, cercando di estrarre più informazioni possibile dai test pre-season in Bahrain.Chiaramente, una giornata e mezza non è stata sufficiente per completare il processo di adattamento e per questoapproccia al fine-settimana dell’Albert Park con curiosità e voglia di fare. “Sono stato molto, molto fortunato ad aver avuto questa fantastica carriera in F1.con la McLaren qui nel 2007 è stata una sensazione epica, poi proseguire con un nuovo team in Mercedes è stato incredibilmente speciale.