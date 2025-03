Oasport.it - F1, Lando Norris in vista dell’esordio: “Abbiamo una buona macchina, ma non siamo superiori agli altri”

inizia la sua nuova stagione con la consapevolezza di avere la grande occasione di puntare davvero al titolo. Il Mondiale di Formula Uno 2025 si apre con la McLaren come migliore vettura e il pilota inglese vuole dare continuità al finale dello scorso campionato detronizzando “Super” Max Verstappen.Se l’obiettivo del pilota classe 1999 sarà realizzabile lo scopriremo sin da questo fine settimana, in concomitanza con il Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale 2025. Sul tracciato dell’Albert Park saranno in palio i primi punti di una stagione che ci condurrà per 24 tappe e, quello che speriamo, per una splendida batta per il titolo.Il weekend di Melbourne ha preso il via con la conferenza stampa dei piloti.ha parlato con i media e ha preferito gettare acqua sul fuoco: “Sono felice ed emozionato per questo esordio.