Oasport.it - F1, il Mondiale 2025 scatta dall’Australia. ‘Prima’ di Hamilton in Ferrari ed esordio per Antonelli

L’edizionedeldi Formula Uno scatterà domenica 16 marzo dall’Albert Park di Melbourne, dove si disputerà il Gran Premio d’Australia. Il Circus, che comincia down under come non accadeva dal 2019 (la falsa partenza del 2020, in un mondo stravolto dalla rampante pandemia, è meglio dimenticarla), é ricco di novità rispetto allo scorso anno.Tanti protagonisti hanno cambiato tuta, a cominciare da Lewis, che ha abbracciato la causa della. Il britannico cerca una doppia impresa, ovverosia laurearsi Campione del Mondo da over-40 (dinamica che non si verifica dal 1966 con Jack Brabham), riportando contestualmente il Cavallino Rampante all’Iride 18 anni dopo il trionfo di Kimi Räikkönen (proprio nella stagione d’del fuoriclasse inglese). Sarebbe la perfetta chiusura di un cerchio.