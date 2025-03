Movieplayer.it - F1 e le anticipazioni di Joseph Kosinksi: “Brad Pitt è un formidabile pilota!”

Il regista presenta alla stampa mondiale il trailer dell'adrenalinico sport movie, raccontando il complesso processo produttivo. E sulla presenza di Lews Hamilton dice che: "non avremmo potuto realizzare il film senza di lui". Al cinema dal 26 giugno. L'asfalto che sfrigola, i fuochi d'artificio, il rombo dei motori e, come se non bastasse, l'immancabile sorriso sornione di. Accompagnate dalle parole del regista(sì, lo stesso di Top Gun: Maverick) abbiamo potuto vedere (e apprezzare) in anteprima le prime sequenze compiute di F1, grazie al trailer rilasciato da Warner Bros che anticipa l'uscita fissata al 26 giugno. La storia, nel pieno dei migliori sport movie, è quella di Sonny Hayes, exritiratosi dopo un brutto incidente. Quando però il suo vecchio amico Rube, proprietario di una prestigiosa scuderia, gli propone di allenare il talentuoso .