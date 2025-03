Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Siamo pronti e preparati. L’obiettivo è avere un week end senza problemi”

Ci si prepara alla prima sfida. Giornata di vigilia a Melbourne, sede del primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino australiano la Ferrari si presenta con tanti punti interrogativi dopo i test pre-season in Bahrain. La monoposto di quest’anno è stata progettata secondo una filosofia diversa e i tecnici hanno lavorato nella tre-giorni di Sakhir per comprendere quale fosse la strada da seguire e trovare il giusto bilanciamento.Sul tracciato dell’Albert Park, da domani, arriveranno i primi responsi delle prove libere. Il monegascospera di riprendere da dove aveva lasciato, ovvero da pilota in grado di fare più punti di tutti nella seconda parte del campionato 2024. Non sarà chiaramente semplice, ma l’alfiere del Cavallino Rampante ha questa ambizione.