F1 | Brad Pitt verso la gloria nel nuovo trailer del film

Nel tardo pomeriggio odierno Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete ildi F1, ilsulla Formula 1 con.Venuto fuori direttamente dal mondo della Formula 1, non a caso il celebre marchio sportivo fa parte del team di produzione, F1 si presenta come uno deipiù attesi dell’estate 2025, non fosse altro per la presenza di una serie di stelle hollywoodiane quali, Javier Bardem e Rebecca Ferguson, solo citarne alcune.Ilporterà al cinema l’incredibile storia di una ex-stella della Formula 1, la cui carriera è finita troppo presto a causa di un incidente in pista, ma che vede nella proposta di un ex-amico la sua occasione per tornare sul tetto del mondo dell’automobilismo.Da Apple Originals e daimakers di Top Gun: Maverick arriva F1®, con protagonistaper la regia di Joseph Kosinski.