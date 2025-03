Ilnapolista.it - Ezio Luzzi: «I colleghi che seguivano la Juventus mi chiamavano il disturbatore, ma la serie B era importante quanto la A»

La Gazzetta dello Sport intervistaha 91 anni, una delle voci più popolari di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Oggi lavora a Elle Radio.Dalla sua biografia:«Sono nato in uno stadio». Sul serio? «Certo. Dentro, ma proprio dentro, il Deportivo Colon di Santa Fe, in Argentina. Mio padre era il custode, avevamo vitto e alloggio nello stadio. Un appartamento. Papà Cesare era originario di Terracina, mamma Elettra romagnola. Erano emigrati, andati in Sudamerica a cercare lavoro. Siamo tornati in Italia, a Terni, dopo un mese di nave. Io avevo tre anni. Sono ritornato in Argentina nel 1978, con il Mundial, come inviato, così ho visto dove sono nato».Per 10 anni ha seguito laA poi Guglielmo Moretti, l’inventore della trasmissione, cambiò la formula con gli interventi dai campi.