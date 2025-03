Lapresse.it - Ex vertici Conad indagati per corruzione: sequestro da 36 milioni

Un decreto diè stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Bologna nei confronti dell’ex amministratore delegato e dell’ex direttore finanziario del, Francesco Pugliese e Mauro Bosio, di un imprenditore operante nel settore del trasporto su strada e di Raffaele Mincione, finanziere italiano residente all’estero,a vario titolo in un’ipotesi ditra privati. Il consorziorisulta parte offesa nel procedimento per il reato corruttivo. Complessivamente sono indagate dalla Procura di Bologna 9 persone pertra privati e autoriciclaggio e, di conseguenza, è stato disposto ed eseguito ilpreventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per un valore complessivamente pari a oltre 36,5di euro, di cui 28,6quale profitto del reato corruttivo e la parte restante, circa 7, per autoriciclaggio.