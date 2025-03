Lettera43.it - Ex dirigenti di Conad indagati per corruzione e autoriciclaggio: sequestrati 36 milioni

Leggi su Lettera43.it

La procura di Bologna e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 36di euro e indagato nove persone nell’ambito dell’acquisizione dei negozi Auchan da parte di. Le ipotesi di reato sonotra privati e. Tra glifigurano l’ex amministratore delegato di, Francesco Pugliese, e l’ex direttore finanziario, Mauro Bosio. Entrambi avrebbero creato una fiduciaria per incassare compensi fittizi da imprenditori. L’inchiesta è partita dalla denuncia di due cooperative di dettaglianti associate, mentreè considerata parte lesa. Lo scrive Repubblica Bologna.L’indagine sugli ex vertici diIl giudice per le indagini preliminari di Bologna, Nadia Buttelli, ha disposto il sequestro: 28di euro sono legati al presunto reato di, mentre la restante parte riguarda l’