Lanazione.it - Ex assessore a processo. Seveso e il compagno sono rinviati a giudizio

Leggi su Lanazione.it

per l’ex(e oggi consigliere) Simona(a sinistra) e ilFrancesco Polacci. Ieri mattina il gip ha infatti accolto la richiesta di rinvio aformulata dal pm Domenico Manzione per le accuse di truffa aggravata, appropriazione indebita e sostituzione di persona. La prima udienza è fissata il 23 giugno alle 9. La complessa vicenda riguardante le attività dell’ex Auser (in particolare lo sportello psicologico, il torneo di burraco e le gite sociali) a questo punto entra nelle aule di, dopo aver avuto per lo più contorni politici, con la revoca delle deleghe all’allorada parte del sindaco, quando nel 2022 la presidente dell’associazione, Franca Amadei, prese le distanze da progetti protocollati con una firma da lei disconosciuta.