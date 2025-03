Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di giovedì 13 marzo 2025

, 13- Un'altra giornata di appuntamenti edè in programma oggi sotto le Due Torri, che sono avvolte dall'arte e dalla cultura. Vediamo insieme come trascorrere questo: ecco cosa fare in città. Alle 17.30, bambini e ragazzi sono attesi al Teatro Testoni Ragazzi per lo spettacolo A un metro da te. Alle 18, in Salaborsa, Lidia Ravera parla del suo libro Volevo essere un uom, con Susanna Zaccaria. Alle 19, al Grand Tour Italia, Enrico Brizzi presenta il suo ultimo libro dal titolo Due. Alle 19.30, musica da AngelicA con NoNoNo Percussion Trio, John Butcher e Thomas Lehn. Alle 20.30, l'Oratorio di San Filippo Neri ospita Shi Yang Shi, sul palco insieme a Franco Grillini. Ancora alle 20.30, al Cinema Perla si proietta Due giorni, una notte. Alle 21, Centomilacarie arriva al Covo Club.