Evacuazioni a Bologna per maltempo | l’elenco delle strade

, 13 marzo 2025 – Vista l’allerta rossa emanata da Arpae e Regione Emilia-Romagna per la giornata di 14 marzo, il Comune diha emanato diverse ordinanze che prevedono oltre alla chiusura di scuole, parchi, centri sportivi e cimiteri e all’annullamento del mercato della Piazzola e altri mercati ambulanti, anche l’evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra di alcune vie. Ecco di seguito quali sono. Evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra Strutture d’accoglienza per chi non ha alternative praticabili Ecco le vie interessate all’ordinanza di evacuazione Sacchi di sabbia: dove reperirli Smart working Non utilizzare i servizi di consegna a domicilio Evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra A tutela della pubblica incolumità il Comune ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra degli edifici posti nelleriportate neldi seguito a partire dalle 22 del 13 marzo, e fino al termine dell’emergenza.