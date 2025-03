Superguidatv.it - Eurovision 2025, Gabriele Corsi e Big Mama conduttori italiani: quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

e Bigsaranno idella prossima edizione dell’Song Contest. Una coppia inedita che ci accompagnerà nell’ascolto dei brani in gara fino all’annuncio della canzone vincitrice. Scopriamo insiemeandrà in onda in tv.Song Contest, isonoe BigMancano meno due mesi alla 69esima edizione dell’Song Contest. Data la vittoria lo scorso anno dello svizzero Nemo, la manifestazione si terrà a Basilea. A condurlo in Italia sarà una coppia inedita formata dae Big(che prende il posto di Mara Maionchi).Persi tratta della quinta conduzione consecutiva dell’edizione italiana dell’mentre è la prima esperienza per la cantante Bigche in passato è stata in gara al Festival di Sanremo e ora commenterà i suoi colleghi.