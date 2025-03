Europa League | Lazio avanti Roma fuori

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.42 Lasi complica la vita,ma strappa il pass per i quarti al Viktoria Plzen. Dopo l'1-2 in R.Ceca c'è l'1-1 all'Olimpico.Traversa Plzen con Vydra (12'), il gol ceco è di Sulc (52').Pari dignoli (77') che vale il passaggio.eliminata a Bilbao, l'Athletic ribalta il 2-1 dell'andata col 3-1 al San Mames.Subito rosso a Hummels(11'),i baschi pongono l'assedio. Palo di N.Williams (23'), che poi fa centro in fondo al recupero. Nella ripresa,colpo di testa di Berchiche (68'), perla di N.Williams (82') e rigore di Paredes (93').