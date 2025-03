Cityrumors.it - Europa League, Lazio avanti. La Roma dice addio per ‘colpa’ di Hummels: la reazione del tedesco

Sorride a metà l’Italia nella competizione europea. I biancocelesti sorridono grazie agnoli. I giallorossi salutano e il difensore sui social si sfogaBicchiere mezzo pieno per l’Italia in. Lariesce a passare il turno grazie alla zampata dignoli. I biancocelesti, forti del 2-1 dell’andata, sono riusciti a pareggiare contro il Viktoria Plzen in casa approdando ai quarti di finale dove affronteranno il Bodo/Glimt.. Laperdi: ladel(Lapresse) – cityrumors.itSi ferma agli ottavi, invece, il cammino della. I giallorossi non riusciti a difendere il 2-1 dell’andata anche per l’espulsione diarrivata nei primi minuti del primo tempo. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Ranieri ha provato fino alla fine ad alimentare il sogno qualificazione, ma l’Athletic Bilbao con il 3-1 ha ribaltato la sconfitta dell’Olimpico.