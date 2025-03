Liberoquotidiano.it - Europa League, la Roma si ferma a Bilbao. La Lazio vola ai quarti, ora il Bodo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Missione fallita per lache nel catino arroventato divede spezzati i sogni di gloria, mentre lapur soffrendo all'Olimpico continua la sua corsa inapprodando ai. L'Italia va avanti solo con i biancocelesti che, forti del 2-1 dell'andata in terra ceca, rimediano allo svantaggio iniziale contro il Viktoria Plzen trovando congnoli il pareggio riparatore dell'1-1 che consente alla squadra di Baroni di continuare la sua corsa e affrontare nel prossimo turno i norvegesi del/Glimt. Amara invece l'uscita di scena per 3-1 dei giallorossi di Ranieri che si sono complicati subito una serata già difficile per l'espulsione dopo appena 12' di Hummels per un fallo da ultimo uomo. Un episodio determinante che ha condizionato di fatto l'intero match che laha provato ad affrontare con cuore e coraggio per poi sciogliersi lentamente, senza trovare più energie fisiche e nervose.